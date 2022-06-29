В Ижевске начали сносить школу №61

Здание было построено еще в 60-х годах прошлого века. Фото: Олег Бекмеметьев, t.me/bekmemetev_oleg

В столице Удмуртии накануне начался демонтаж здания школы №61 (ул. Клубная, 82а). Об этом 29 июня сообщил в своем телеграм-канале глава города Олег Бекмеметьев.

«Старое здание отслужило свой век, накануне строители приступили к его демонтажу. Сейчас снимают окна и двери, сам снос стартует в первых числах июля», – написал градоначальник.

Напомним, на этом же месте планируют возвести новое здание на 825 мест. Сдать его в эксплуатацию в январе 2024 года, а 1 сентября школа должна принять первых учеников.

На время строительства детей переведут в три ближайшие школы: №№45, 85 и 100.

Напомним, решение о сносе здания школы №61, построенного еще в 60-х годах прошлого века, было принято еще в 2021 году. Сейчас здесь в две смены учится почти 1 000 детей.

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