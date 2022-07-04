«Партия возрождения России» выдвинула Сергея Антонова на выборы главы Удмуртии

Центризбирком Удмуртии принял документы от Сергея Антонова. Фото: udmurt.izbirkom.ru

Сегодня, 4 июля, Центризбирком Удмуртии принял документы от еще одного кандидата на пост главы республики - Сергея Антонова. Как сообщает пресс-служба ЦИК, он выдвинут реготделением «Партии Возрождения России».

По данным «Ъ-Удмуртия», Антонов – известный политтехнолог, основатель и руководитель Центра политических и информационных технологий VYBORY.PRO.

Напомним, ранее документы в ЦИК региона предоставили Тимур Ягафаров (ЛДПР), Владимир Сегал («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), депутат Гордумы Ижевска Александр Сыров (КПРФ), кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Георгий Лещев, действующий глава республики Александр Бречалов (выдвинут «Единой Россией») и Вадим Белоусов («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»)

Выборы депутатов Госсовета и главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября.

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