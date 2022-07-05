Глава Удмуртии посетил уникальное фермерское хозяйство в Селтинском районе

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Накануне, 4 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов находился с рабочим визитом в Селтинском районе. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в первую очередь он посетил гусиную ферму семьи Столбовых в деревне Пожгурт.

Леонид Столбов в этом году отмечает 65-летний юбилей. Он трудится на благо района более 40 лет. В 1981 году после окончания Ижевского сельхозинститута он устроился механиком в колхоз «Свобода». С 2000 года приступил к созданию в деревне базы по деревообработке: восстановил пилораму, подвел коммуникации, построил производственные помещения, котельную, гаражи и склады.

В 2019 году начала работать гусиная ферма. Предприятие динамично развивается, продукция пользуется спросом у жителей региона.

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

«Мы с супругой выиграли грант «Агростартапа» на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, на который закупили птицу и оборудование. В 2020 году у нас уже было 100 гусей, к 2022 году — 500. В планах дойти до 1000 поголовья. Вместе с производством будем увеличивать и количество рабочих мест для жителей близлежащих деревень», – поделился Леонид Столбов (цитата по пресс-службе главы и правительства республики).

Также Столбовы победили в конкурсе «Агротуризм» и получили грант на запуск экскурсионного тура на гусиную ферму с дегустацией фермерских продуктов.

В 2020 Леонид открыл фермерское хозяйство по выращиванию карпа, зарыблены два пруда на месте несанкционированной свалки строительного мусора. По итогам года реализовано 1,5 тонны карпа, в планах на следующий год – 2 тонны.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, этот проект является ярким примером деревнеобразующего предприятия.

«Леонид Алексеевич открыл с нуля успешное предприятие по деревообработке, помогает с газификацией. Он всегда в движении, сейчас реализует новые проекты — выращивание карпа и гусиная ферма. Пруд для них устроили на месте груды строительного мусора. Результат — хороший, и уверен их ждет успех. Здесь развиваются и туристические маршруты. В следующую пятилетку Селтинский район должен поставить себе задачу — догнать и перегнать Вавожский», — сказал он.

Отметим, Леонид Столбов – депутат райсовета. В 2017 году он вместе с жителями участвовал в разработке проекта газификации, участвует в проекте по строительству жилых домов для семей работников агропромышленного комплекса в рамках программы КРСТ.

Депутат Госсовета от «Единой России», председатель общественного совета федерального партийного проекта «Культура малой Родины» Андрей Ураськин подчеркнул, что благодаря таким людям, как Столбов, живет и развивается село.

«Он не только создает для жителей деревни рабочие места, что уже не маловажно, но берет на себя ответственность по решению социальных вопросов, благоустройства, газификации населенного пункта. Именно благодаря таким активистам удаётся привлекать средства из программы «Комплексное развитие сельских территорий», поднимать вопрос ремонта клубов по федеральной партийной программе «Культура малой Родины», — добавил парламентарий.

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