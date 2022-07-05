Жителя Ижевска ударили ножом в шею во время застолья

2 июля компания из четырех человек выпивала в квартире на Воткинском шоссе. Фото: СУ СКР по УР
49-летний ранее судимый житель Ижевска обвиняется в покушении на убийство 45-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.
По данным следствия, 2 июля компания из четырех человек выпивала в квартире на Воткинском шоссе. Ночью двое из них поссорились на почве личной неприязни. В ходе конфликта обвиняемый ударил потерпевшего ножом в шею.
«Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. В рамках расследования осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначена судебно-медицинская и иные экспертизы. Обвиняемого заключили под стражу.
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