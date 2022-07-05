В Удмуртии остановили отток врачей

5 июля прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам развития здравоохранения в Удмуртии. Фото: Эдуард Карипов, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По итогам шести месяцев 2022 года в Удмуртии зафиксирован прирост количества врачей и среднего медперсонала. По словам главы региона Александра Бречалова, положительная кадровая динамика – это результат системной и продуманной работы по привлечению медицинских кадров.

«Мы остановили, и это очевидно, отток врачей и среднего медперсонала из отрасли. Мы видим, что у нас возвращаются люди, не только из соседних территорий, но из Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского округа, Набережных Челнов, Москвы. Это системная постоянная работа команды Минздрава, глав районов и главных врачей», - заявил глава региона в ходе сегодняшнего стратегического совещания.

И.о министра здравоохранения республики Наталья Якимова отметила, что укомплектованность амбулаторного звена с начала года выросла на 68,8%.

«На конец 2021 года в системе здравоохранения численность врачей составляла 6555 человек, по среднему медицинскому персоналу данный показатель был равен 14121 человек. За полгода мы отмечаем прирост численности врачей до 6775 человек, специалистов со средним медицинским образованием до 15434 человек. Впервые за последние годы, приток кадров превысил отток, мы вышли на положительную кадровую динамику», - сказала она.

Лидируют по укомплектованности Селтинская (89,9%), Малопургинская (82,2%), Дебесская (78,6%) и Кизнерская (74,1%) районные больницы. Тем не менее, в некоторых районах ситуация пока далека от идеальной (Ярский район, города Глазов и Сарапул). В Ижевске самая низкая укомплектованность врачами в городской поликлинике №1, ГБ №3, ГКБ №9.

«Мы проводим большую работу совместно с руководителями медицинских организаций и главами муниципальных округов. При этом нужны дополнительные меры, в частности необходимо рассмотреть строительство служебного жилья, особенно для районных больниц», - отметила Наталья Якимова.

Глава региона отметил, что к августу необходимо разработать комплекс мер дополнительной мотивации медработников, чтобы учесть все предложения в бюджете республики на следующий год.

«Все муниципальные программы по привлечению специалистов должны быть отражены в республиканской нашей программе. Необязательно строить жилье, можно компенсировать найм, компенсировать проценты по ипотеке. Человек, который покупает квартиру, уже будет связывать себя с работой на этой территории», - сказал Александр Бречалов.

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