Александр Бречалов оценил работу Минздрава Удмуртии на «хорошо»

Глава Удмуртии Александр Бречалов положительно оценил работу Минздрава республики. Фото: Эдуард Карипов, пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов положительно оценил работу Минздрава республики по реализации национальных проектов. Об этом он заявил в ходе стратегической сессии 5 июля.

«Оценка «хорошо» по нацпроекту «Здравоохранение» и другим нацпроектам, которые, так или иначе, касаются здравоохранения. Мы идем абсолютно в графике, даже несмотря на то, что возникали проблемы», - подчеркнул Бречалов.

По словам зампреда правительства региона Эльвиры Пинчук, в текущем году ремонты проведут на 39 площадках, в том числе в Республиканской клинической инфекционной и Глазовской межрайонной больницах. Продолжается строительство взрослой поликлиники в Воткинске и детской – в Можге.

«Сегодня техническая готовность составляет практически 70%. Работы идут по графику, завершение планируем к концу года. Это будут не просто стены и потолок, а учреждения, оборудованные самой современной техникой, больницы, где комфортно находится и врачам, и пациентам», - отметила она.

Пинчук отметила, что в этом году медучреждения республики получат 49 единиц оборудования.

«До конца года четыре новых компьютерных томографа поступят в Республиканский клинический диагностический центр, Республиканский клинический онкологический диспансер, Можгинскую и Игринскую районные больницы. Маммографы появятся в Республиканском онкологическом диспансере, Алнашской, Селтинской и Сюмсинской районных больницах. Флюорографы - в Сарапульской городской, Кезской районной и Глазовской межрайонной больницах. Четыре рентгена - один в Сюмсинской районной больнице и три в онкологическом диспансере. В настоящее время в этих учреждениях уже завершается работа по подготовке помещений под размещение оборудования», - рассказала вице-премьер.

По ее словам, в конечном счете в республике не останется ни одного района без современного диагностического оборудования.

Глава региона напомнил, что в 2022 году республика направляет на ремонт объектов здравоохранения рекордную сумму – более 500 млн рублей. Он призвал завершить ремонт стационаров до начала сезонного роста вирусных инфекций.

«Что касается стационаров, то к середине или к концу сентября ремонты в стационарах необходимо завершить, потому что у нас идет сезонный рост заболеваемостью ОРВИ, весь коечный фонд должен быть готов. Хорошо, если у нас пандемия на спад пойдет, и у нас не будет такой осени, как в 2020-2021 году, но мы не должны надеяться на «авось», - подчеркнул Александр Бречалов.

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