Младший сержант и старший лейтенант из Удмуртии погибли в ходе спецоперации на Украине

В Удмуртии простились с еще двумя уроженцами республики, погибшими в ходе СВО Фото: Архив КП

В Удмуртии простились с еще двумя уроженцами республики, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, 3 июля в Ижевске похоронили гвардии старшего лейтенанта Вячеслава Матвеева, 5 июля в Воткинске - младшего сержанта Дениса Санникова.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, гвардии старший лейтенант Вячеслав Матвеев и младший сержант Денис Санников представлены к Ордену Мужества посмертно», – говорится в сообщении.

Помощь семьям погибших оказывается в полном объеме.

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким героев.

Редакция «КП-Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уроженка Ижевска станет министром образования ДНР

В Удмуртии остановили отток врачей

Александр Бречалов оценил работу Минздрава Удмуртии на «хорошо»