В небе над Ижевском вновь прозвучали хлопки

Хлопки слышали в разных районах Ижевска
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Читатели «Комсомолки» рассказали о громких хлопках, которые они слышали в разных районах столицы Удмуртии.
«В районе улицы Молодежной хорошо были слышны сильные хлопки»
«Даже вентилятор в квартире пошатнулся!»
Бурное обсуждение развернулось и в разных группах в соцсетях.
«Злой ижевчанин»:
«Где-то полчаса или час назад в Строителе около завода «Ника» так громко бабахнуло. Кто знает, что это было? Очень страшно стало»
«3 минуты назад в районе улицы И. Закирова были слышны 2 взрыва (грохот? хлопок?), аж вибрация по стенам пошла, сработала сигнализация авто. Кто знает, что случилось? Страшно...»
Читатели группы «ИГГС» рассказали, что слышали хлопки в Якшур-Бодье, Юськах, Игре, Чуру и других населенных пунктах.
Однако МЧС Удмуртии успокоило горожан:
«Уважаемые жители и гости Удмуртии! На территории нашего региона сообщений о каких-либо происшествиях в МЧС Удмуртии не поступало. Обстановка в регионе находится под контролем. Поводов для паники нет».
Отметим, что подобные хлопки были в Ижевске и в ноябре 2021 года.
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