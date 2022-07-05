В небе над Ижевском вновь прозвучали хлопки

Хлопки слышали в разных районах Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

Читатели «Комсомолки» рассказали о громких хлопках, которые они слышали в разных районах столицы Удмуртии.

«В районе улицы Молодежной хорошо были слышны сильные хлопки»

«Даже вентилятор в квартире пошатнулся!»

Бурное обсуждение развернулось и в разных группах в соцсетях.

«Злой ижевчанин»:

«Где-то полчаса или час назад в Строителе около завода «Ника» так громко бабахнуло. Кто знает, что это было? Очень страшно стало»

«3 минуты назад в районе улицы И. Закирова были слышны 2 взрыва (грохот? хлопок?), аж вибрация по стенам пошла, сработала сигнализация авто. Кто знает, что случилось? Страшно...»

Читатели группы «ИГГС» рассказали, что слышали хлопки в Якшур-Бодье, Юськах, Игре, Чуру и других населенных пунктах.

Однако МЧС Удмуртии успокоило горожан:

«Уважаемые жители и гости Удмуртии! На территории нашего региона сообщений о каких-либо происшествиях в МЧС Удмуртии не поступало. Обстановка в регионе находится под контролем. Поводов для паники нет».

Отметим, что подобные хлопки были в Ижевске и в ноябре 2021 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Переулок Узенький перекроют в Ижевске на две недели

Попавшую в ДТП беременную женщину спасли врачи санавиации Удмуртии