В Сарапуле заложили первый камень нового технопарка

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

6 июля глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко заложили первый камень технопарка «ИКСЭл-Сарапул». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, он появится уже через год.

Напомним, соглашение о реализации нового технопарка на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сарапуле было подписано в июле на полях Петербургского международного экономического форума. Планируется создать здесь уникальную технологичную бизнес-среду для производителей климатической техники. Проект даст городу более 400 новых рабочих мест.

«Большая часть производственных площадей уже востребована нашими предприятиями, с которыми подписаны предварительные договоры об аренде помещений. К примеру, Ижевский завод тепловой техники будет производить здесь трубчатые нагревательные элементы, предприятие «Сириус» – стеклянные инфракрасные обогреватели, «ПМК» – детали для тепловой техники», – отметил Александр Бречалов.

Под строительство «ИКСЭл-Сарапул» выделена территория площадью 5,8 Га. В первую очередь будет введен в эксплуатацию корпус с производственными, административными, лабораторными и складскими помещениями площадью 15,5 тысяч квадратных метров. Здание оснастят системами вентиляции, освещения, отопления, водоснабжения и водоотведения, обустроят подъездные пути. Сейчас завершается проектирование объектов промышленной и коммунальной инфраструктуры.

На территории технопарка уже на первом этапе начнут работать лаборатории научных опытов и экспериментальных исследований. В них будет проводиться разработка и испытания выпускаемой продукции.

В первые два года реализации проекта в него инвестируют 1,5 млрд рублей. На втором этапе технопарк расширят за счет строительства дополнительных корпусов на близлежащем земельном участке.

Как отмечается, технопарк обладает рядом территориальных преимуществ. В частности, он находится менее чем в 200 метрах от ж/д Сарапу; имеется прямой выезд на региональную автотрассу; расстояние от технопарка до столицы Удмуртии составляет всего около 50 км. Удобная логистика позволит резидентам существенно сэкономить на доставке готовой продукции и комплектующих для производства.

«Конечно, в реализации столь масштабного проекта мы рассчитывавшем на государственную поддержку, и во многом, благодаря тем условиям, которые смогла предложить Удмуртская Республика и муниципалитет мы решили «приземлить» строительство технопарка именно в ТОСЭР «Сарапул», тем самым, создав еще один центр производства климатического оборудования в стране», – подчеркнул Михаил Тимошенко в ходе торжественной церемонии.

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