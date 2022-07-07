Екатерина Кузнецова возглавила пресс-службу главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

Глава Удмуртии подписал указ о назначении Екатерины Кузнецовой руководителем пресс-службы главы и правительства республики. Согласно документу, она занимает эту должность с 5 июля.

Напомним, предыдущего руководителя пресс-службы Светлану Пальчик освободили от должности в июне этого года. Ее назначили заместителем администрации главы региона и членом ЦИК Удмуртии с правом решающего голоса.

Отметим, Кузнецова уже возглавляла пресс-службу в апреле-декабре 2017 года. В последнее время она занимала должность начальника отдела по связям со средствами массовой информации пресс-службы главы и правительства республики.

СПРАВКА КП

Кузнецова (Волкова) Екатерина Владимировна родилась 6 января 1986 года в поселке Балезино.

2007 г. – окончила Институт педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского государственного университета.

2013 г. – окончила факультет информационных технологий и вычислительной техники Удмуртского государственного университета.

2006-2007 гг. - ООО «Аналитический центр «Провинция» (ИА «Сусанин»), журналист

2007 г. - заместитель директора ООО «Аналитический центр «Провинция»

2007-2011 гг. - директор ООО «Аналитический центр «Провинция»

2010-2011 гг. - директор ООО «Аргументы в Ижевске» (газета «Аргумента и факты в Удмуртии»)

2011-2015 гг. - коммерческий директор ООО «Аналитический центр «Провинция»

2014-2015 гг. - начальник отдела интернет-проектов АУ УР «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики»

2015-2017 гг. - директор АУ УР «РСН «Удмуртия» (ИА «Удмуртия»)

апрель – декабрь 2017 г. – руководитель пресс-службы главы и правительства Удмуртии;

До последнего времени возглавляла отдел по связям со средствами массовой информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

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