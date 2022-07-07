В Удмуртии размыв берега реки Нылга угрожает жилым домам

Оползневая трещина закола в насыпном грунте угрожает жилым домам. Фото: Минприроды УР

Жители деревни Нылга в Увинском районе Удмуртии обратились в региональное Минприроды с жалобой на размыв правого берега одноименной реки, угрожающий жилым домам. Как сообщает пресс-служба министерства, выехавшие на место специалисты выявили два проблемных участка.

«Во время обследования выявлено два проблемных участка с активным развитием оползней, которые обусловлены деятельностью речной боковой эрозии р. Нылга в период весеннего половодья», – говорится в сообщении.

Так, на юго-восточной окраине села, в непосредственной близости от домов №№ 3, 7 и 9 по улице Советской, обнаружена оползневая трещина закола в насыпном грунте.

Чтобы остановить развитие оползневых процессов, необходимо провести берегоукрепительные работы и организовать отвод поверхностных вод. Сейчас проводятся инженерные изыскания, готовится проект строительства системы противооползневых и противоэрозионных сооружений.

Второй проблемный участок находится на восточной окраине села и пока не представляет угрозы домам и приусадебным участкам. В Минприроды обещали наблюдать за ним и в случае необходимости принять меры.

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