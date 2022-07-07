Высокоточный лазер для лечения сложных поражений сетчатки появился в Ижевске

Фото: Минздрав УР

В Республиканской офтальмологической больнице в Ижевске появился высокоточный лазер для диагностики и лечения заболеваний глазного дна. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, он позволит врачам-офтальмологам лечить сложные поражения сетчатки.

«У этого оборудования особый спектр излучения – желтый, благодаря чему оно может работать на самых глубоких структурах глаза, куда раньше мы не могли добраться. Такого оборудования в принципе никогда раньше в Удмуртии не было, оно есть только в крупных городах, таких как Москва, Казань, Нижний Новгород», - рассказал главный врач Республиканской офтальмологической больницы Сергей Иванов.

Фото: Минздрав УР

По словам специалиста, «желтый» лазер позволит лечить возрастную дистрофию сетчатки, диабетическое поражение сетчатки и тромбоз сосудов глаза. До сих пор пациентов с этими диагнозами отправляли в федеральные центры. Лазер позволяет проводить серьезные хирургические вмешательства с минимальными повреждениями – пациент легче переносит операцию и быстрее восстанавливается.

Лазер стоит около 8,5 млн рублей, его закупили за счет средств ОМС. Врачи смогут проводить на нем более 100 операций в год.

Оборудование уже работает – лечение прошли 15 пациентов. Так, 33-летняя женщина благодаря лазеру справилась с отеком сетчатки на фоне сахарного диабета I типа, из-за которого она теряла зрение более двух лет.

«Пока врачи еще наблюдают за состоянием, но зрение уже стало лучше», - отмечает она.

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