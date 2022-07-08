Вокруг ледового дворца в Ижевске устанавливают ограждение

Все работы планируется завершить в 2024 году Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Ледовый дворец «Ижсталь» готовится к реконструкции, которую планируется завершить в начале 2024 года. Проект выполнен по образцу спорткомплекса в Барнауле.

Работы, сметная стоимость которых составляет 956 миллионов рублей, выполнит Республиканская строительная компания (АО «РСК»). 589,3 млн рублей стоят строительно-монтажные работы, 186,2 – оборудование, 27,1 – прочие затраты, еще 157,1 млн – на уплату НДС.

На время реконструкции домашние игры и тренировочный процесс будут проходить на других объектах. Подробнее об этом мы уже рассказывали.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Высокоточный лазер для лечения сложных поражений сетчатки появился в Ижевске

Екатерина Кузнецова возглавила пресс-службу главы и правительства Удмуртии

В Сарапуле заложили первый камень нового технопарка