9 июля в Удмуртии утонуло двое мужчин

В Удмуртии 9 июля утонуло два человека. Фото: архив

Две трагедии произошли днем 9 июля. На водоемах Удмуртии утонуло двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

На реке Каме у села Нечкино утонул мужчина 1955 года рождения, а в Воткинском районе на пруду СНТ "Факел" погиб молодой человек 1983 года рождения.

Уважаемые жители и гости нашей республики! Будьте предельно бдительны, соблюдайте правила безопасного поведения на водоемах.

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