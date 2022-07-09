Еще один мужчина утонул в Удмуртии 9 июля 2022 года

В Удмуртии 9 июля утонуло три человека. Фото: архив

Еще одна трагедия произошла сегодня, 9 июля. В Камбарском районе Удмуртии утонул мужчина 1969 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Напомним, что это уже третий случай за этот день.

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