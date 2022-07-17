До 28 градусов и небольшой дождь ожидаются в Ижевске 17 июля

В Ижевске ожидаются 26-28 °С и переменная облачность
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Днем 17 июля в Ижевске ожидаются 26-28 °С и переменная облачность, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
«Днем местами небольшой дождь, местами грозы», - говорится в сообщении.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Яндекс.Погода также обещает дождь - по данным сервиса, он пройдет вечером. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 66%, днем 53%, вечером 76%. Магнитное поле спокойное.
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