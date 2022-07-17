В Удмуртии осудили девушку, разместившую в соцсетях обнаженные фото соперницы

24 мая девушка нашла в телефоне своего сожителя обнаженные фотографии их общей знакомой Фото: Архив КП

В Удмуртии осуждена 21-летняя жительница поселка Ува, которая обвинялась в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК РФ). Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, она из ревности опубликовала в соцсети обнаженные фото соперницы.

Как установлено следствием и судом, 24 мая девушка нашла в телефоне своего сожителя обнаженные фотографии их общей знакомой. В порыве ревности и из личной неприязни увинка разместила на своей странице в соцсети пост с этими фотографиями – увидеть их мог любой желающий.

«Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей», – говорится в сообщении ведомства.

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