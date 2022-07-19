Житель Ижевска научил зрителей Первого канала делать ловушку для слепней

Ловушка для кровососов изготавливается из пластиковой бутылки. Фото: Первый канал, скриншот

18 июля на Первом канале житель Ижевска натуралист Александр Кондратьев рассказал, как при помощи проволоки, четырех палочек, пластиковой бутылки и куска пленки избавиться от слепней.

Александр Кондратьев – натуралист из Ижевска. Фото: Первый канал, скриншот

Способ был назван «по-рыболовному» – очевидно, им пользуются бывалые рыбаки. Как сообщили в ролике, конструкция основана на том, что насекомые заходят через узкое горлышко бутылки в емкость с теплым воздухом – тепло их привлекает, – а найти путь назад у них уже не получается.

Так собирается ловушка для слепней. Фото: Первый канал, скриншот

«Обратно они вылететь уже не смогут в силу своей несообразительности», – пояснил Александр Кондратьев.

Авторы ролика заверили, что на ограниченной территории такой способ реально позволяет уменьшить количество кровососов.

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