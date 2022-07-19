В Ижевске готовятся к выпадению трети месячной нормы осадков и расчищают ливневки

Еще вчера аварийные бригады начали объезд и осмотр дождеприемных колодцев и устранение засоров. Фото: администрация Ижевска
Сегодня, 19 июля, в Ижевске ожидается выпадение 20 мм осадков – это почти треть от месячной нормы. Как сообщает пресс-служба администрации города, еще вчера аварийные бригады начали объезд и осмотр дождеприемных колодцев и устранение засоров.
«С раннего утра аварийные бригады объезжают город, также проверяют состояние ливневых решеток и в случае необходимости расчищают их», – говорится в сообщении.
В приоритете у коммунальщиков наиболее подтопляемые участки - перекресток улиц Карла Маркса и Чугуевского, улицы Союзная, 40 лет Победы и Гагарина, микрорайон завода Нефтемаш.
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