В Ижевске готовятся к выпадению трети месячной нормы осадков и расчищают ливневки

Еще вчера аварийные бригады начали объезд и осмотр дождеприемных колодцев и устранение засоров. Фото: администрация Ижевска

Сегодня, 19 июля, в Ижевске ожидается выпадение 20 мм осадков – это почти треть от месячной нормы. Как сообщает пресс-служба администрации города, еще вчера аварийные бригады начали объезд и осмотр дождеприемных колодцев и устранение засоров.

«С раннего утра аварийные бригады объезжают город, также проверяют состояние ливневых решеток и в случае необходимости расчищают их», – говорится в сообщении.

В приоритете у коммунальщиков наиболее подтопляемые участки - перекресток улиц Карла Маркса и Чугуевского, улицы Союзная, 40 лет Победы и Гагарина, микрорайон завода Нефтемаш.

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