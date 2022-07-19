В Удмуртии мужчина напал на трех сотрудников полиции

Мужчина напал с ножом на двух сотрудников уголовного розыска Фото: Амир Закиров

Житель Вавожского района обвиняется в нападении с ножом на сотрудников полиции при исполнении и нападении на участкового во время медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прокурором Вавожского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Увинского района. Он обвиняется в совершении двух преступлений — «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья», и «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По версии следствия, 20 мая 2022 года на территории автосервиса в селе Вавож мужчина напал с ножом на двух сотрудников уголовного розыска, приехавших по сообщению о краже телефона. Кроме того, после нападения, находясь в помещении Вавожской районной больницы, обвиняемый ударил участкового уполномоченного полиции головой в лицо во время прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Увинский районный суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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