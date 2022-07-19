Дворец единоборств построят в Ижевске до конца 2024 года

Новый объект станет многофункциональным центром для проведения соревнований республиканского и федерального уровня. Фото: Олег Бекмеметьев

Выбрано место для строительства дворца единоборств в Ижевске. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмеметьев, объект разместится на улице Молодежной, 3 и станет многофункциональным центром для проведения соревнований республиканского и федерального уровня.

«Спортсмены здесь будут встречаться не только на ринге и татами. Физкультурно-спортивный зал с трибунами на 1000 посадочных мест вполне подойдет для волейбола, гандбола, мини-футбола», — рассказывает о потенциале глава Ижевска.

Площадь здания составит 4,5 тыс. кв. м, в которых разместятся залы для занятий тхэквандо и карате, самбо, тайского бокса и кикбоксинга, тренажерный зал, раздевалки, душевые и вспомогательные помещения. В дворце единоборств планируется проведение соревнований республиканского и федерального уровня, поэтому часть спортивного центра займет мини-гостиница для спортсменов на 8 номеров.

Для реализации проекта планируется привлечение частного бизнеса. Идея была одобрена на городском инвестиционном совете.

Олег Бекмеметьев комментирует выбор места так:

«Там формируется целый спортивный городок: уже есть ледовый дворец и фок для волейболистов, строится футбольный манеж, а будет еще и дворец единоборств», — замечает глава Ижевска.

Объект планируют построить до конца 2024 года.

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