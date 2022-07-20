Медкабинеты двух детских садов в Удмуртии работали без лицензии

В 2020-21 годах медблоки указанных детских садов передали в безвозмездное пользование Вавожской районной больнице Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Медицинские кабинеты двух детских садов в Вавожском районе Удмуртии работали без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Вавожского района по результатам проверки выявила факты осуществления безлицензионной деятельности в медицинских кабинетах двух детских садов в с. Вавож и в д. Новая Бия, введенных в эксплуатацию в рамках реализации национального проекта „Демография“» — говорится в сообщении.

В 2020-21 годах медблоки указанных детских садов передали в безвозмездное пользование Вавожской районной больнице. Однако установлено, что в течение длительного времени руководство больницы не принимало мер к получению лицензии на право осуществления в них медицинской деятельности.

По результатам проверки в адрес главврача больницы внесено прокурорское представление об устранении нарушений закона.

«Нарушения устранены, районной больницей получена лицензия на ведение медицинской деятельности в медкабинетах детских садов, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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