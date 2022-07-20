Последние новости Ижевска на утро 20 июля 2022 года: 7-летняя девочка, погибшая под колесами «ВАЗа» и гибель лошади в конно-спортивной школе

7-летняя девочка погибла под колесами «ВАЗа» в Алнашском районе. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 20 июля. Синоптики обещают до 22 градусов и небольшой дождь.

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу.

7-летняя девочка погибла под колесами «ВАЗа» в Алнашском районе Удмуртии

18 июля в деревне Новый Утчан Алнашского района Удмуртии произошла дорожная авария с погибшим ребенком. Водитель «ВАЗ-2114» – 30-летняя женщина – насмерть сбила семилетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.

Власти Ижевска прокомментировали гибель лошади в спортшколе по конному спорту

Администрация Ижевска прокомментировала появившуюся в соцсетях информацию о гибели лошади во время тренировки в муниципальной спортивной школе по конному спорту.

В распространившемся в ряде сообществ посте заявлялось, что молодое животное «стало жертвой неквалифицированного обращения со стороны тренерского состава школы» - якобы на измученную побоями лошадь посадили несовершеннолетнего воспитанника, после чего животное перевернулась и сломало шею.

Суд освободил бывшего замначальника ГИБДД по Удмуртии, осужденного за служебный подлог

Верховный суд Удмуртии освободил экс-замначальника УГИБДД МВД по региону, который в марте этого года получил реальный срок за служебный подлог.

Дворец единоборств построят на улице Молодежной в Ижевске до конца 2024 года

Фото: Олег Бекмеметьев

Выбрано место для строительства дворца единоборств в Ижевске. Объект разместится на улице Молодежной, 3 и станет многофункциональным центром для проведения соревнований республиканского и федерального уровня.

Фигуристка Туктамышева попросила построить крытый каток в Глазове

Елизавета Туктамышева попросила построить в Глазове крытый каток Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока власти Глазова решают что построить на месте пустыря на набережной, а мнения жителей разделились, высказаться решила его известная уроженка Елизавета Туктамышева. Фигуристка предлагает остановить выбор на катке с искусственным льдом, чтобы помочь начинающим спортсменам.

Житель Ижевска научил зрителей Первого канала делать ловушку для слепней

Александр Кондратьев – натуралист из Ижевска. Фото: Первый канал, скриншот

18 июля на Первом канале житель Ижевска, натуралист Александр Кондратьев, рассказал, как при помощи проволоки, четырех палочек, пластиковой бутылки и куска пленки избавиться от слепней.

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