Александр Бречалов запустил чат с обсуждением реконструкции парка «Тишино» в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

Глава Удмуртии Александр Бречалов создал в одном из мессенджеров чат с активными жителями Устиновского района Ижевска, в котором обсуждается реализация проекта реконструкции парка «Тишино» на улице Союзной. Об этом «КП-Ижевск» рассказали жители района.

«Сейчас там уже и местные мамочки, и общественники, и архитекторы, и депутаты. С жителями обещают обсуждать все детали и держать в курсе изменений», – рассказали активисты.

В приветственном видео руководитель республики пообещал участникам чата, что он будет лично курировать этот проект и продвигать его на федеральном уровне. В частности, он готов обратиться за поддержкой к премьеру страны Михаилу Мишустину.

«Парк «Тишино» – меня очень воодушевила эта история и ваши комментарии. Сейчас очевидно, что для Устиновского района, по аналогии с Ленинским районом и сквером Драгунова, он будет местом притяжения. Это, наверное, ключевой объект, помимо, конечно, дорог и социальных объектов, поликлиники. Я думаю, что включу его в свой личный портфель проектов, буду курировать лично, и буду просить председателя правительства России Михаила Мишустина, чтобы он нас поддержал», – заявил Александр Бречалов.

Отметим, о чате как об инструменте прямого взаимодействия с жителями республики он высказался в ходе прямого эфира на телевидении. По его словам, такие чаты работают уже по ряду других объектов.

«Очевидно, что для эффективной работы нужен четкий план, понимание, какие ключевые вопросы волнуют граждан, и какими инструментами мы можем их решить. Именно так наша команда воспринимает «Народную программу», а «народные чаты» по «Позитрону», «Сердцу Можги», гимназии Кузебая Герда и еще десятки других — это инструмент, крайне важный и эффективный инструмент для диалога», — заявил руководитель региона в ходе эфира 13 июля.

Напомним, проект реконструкции парка «Тишино» занял второе место в рейтинговом голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды. Здесь планируют построить амфитеатр, оборудовать площадку и фудкорты. Работы начнутся уже в этом году.

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