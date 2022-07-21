В Ижевске с 24 по 26 июля ограничат движение по улице Красноармейской

Ограничение движения согласовано с городской администрацией и ГИБДД Фото: Архив КП

В Ижевске проводится обновление изношенных теплосетей на улице Красноармейской в районе Центрального рынка. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс», в связи с этим с 20-00 24 июля до 11-00 26 июля будет закрыт сквозной проезд по Красноармейской на участке между улицами Пастухова и К. Либкнехта.

«Обращаем внимание, что в указанные сроки улица Красноармейская - на отрезке от центрального автовокзала до улицы Ленина - будет переведена в двусторонний режим движения. Эта временная мера предусмотрена, в том числе, для того чтобы обеспечить проезд междугородних пассажирских автобусов к автовокзалу», - говорится в сообщении.

В это время энергетики заменят трубопроводы отопления и ГВС, проложенные под проезжей частью. В общей сложности в микрорайоне перекладут 7,4 км теплотрасс, пребывающих в неудовлетворительном состоянии.

«Это повысит надежность теплоснабжения 15 жилых домов, двух детских садов, трех образовательных учреждений и 15 прочих объектов, подключенных к ЦТП», - отметили в пресс-службе теплоснабжающей компании.

Ограничение движения согласовано с городской администрацией и ГИБДД. В целях безопасности будет организована временная схема дорожных знаков.

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