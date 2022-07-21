Последние новости Ижевска на утро 21 июля: фонтан из трубопровода и гидравлические испытания

Сегодня ожидается жаркая погода
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 21 июля. Температура воздуха поднимется до +21, без осадков. А «Комсомолка» рассказывает о главных новостях на это утро.
Фонтан в трубопроводе
На проезде Копровом вчера было сложно. Из трубопровода хлестал фонтан. К счастью, все быстро устранили.
Погибли на Украине
Еще с двумя бойцами простились в Удмуртии.
Шесть лет похищала деньги из МВД
Сотрудники отдела собственной безопасности МВД и ФСБ выяснили, что шесть лет ведомство обманывала бухгалтер. Она похищала бюджетные деньги.
Отключат горячую воду
Гидравлические испытания продолжаются. Коснутся они жителей улиц Дзержинского, 10 лет Октября и Буммашевской.