Последние новости Ижевска на утро 21 июля: фонтан из трубопровода и гидравлические испытания

Сегодня ожидается жаркая погода Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 21 июля. Температура воздуха поднимется до +21, без осадков. А «Комсомолка» рассказывает о главных новостях на это утро.

Фонтан в трубопроводе

На проезде Копровом вчера было сложно. Из трубопровода хлестал фонтан. К счастью, все быстро устранили.

Погибли на Украине

Еще с двумя бойцами простились в Удмуртии.

Шесть лет похищала деньги из МВД

Сотрудники отдела собственной безопасности МВД и ФСБ выяснили, что шесть лет ведомство обманывала бухгалтер. Она похищала бюджетные деньги.

Отключат горячую воду

Гидравлические испытания продолжаются. Коснутся они жителей улиц Дзержинского, 10 лет Октября и Буммашевской.