Буйные подростки устроили дебош на остановке «ул. Карла Либкнехта» в Ижевске

Фото: Арина Гуляева

В Ижевске два молодых человека разгромили остановку транспорта «ул. Карла Либкнехта» (около Школы юных летчиков). Как передает IZHLIFE со ссылкой на сообщество «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте», инцидент произошел сегодня утром.

«Судя по видео, опубликованном в группе «Злой ижевчанин» в «ВКонтакте», разгоряченные юноши сбивают со столба дорожные знаки, метая в них мусорную урну. После этого они выбегают на дорогу, общаются с проезжающими водителями, выкрикивают лозунги, пытаются остановить троллейбус», - пишет IZHLIFE.

Отмечается, что один из дебоширов оказался на улице без штанов. Судя по всему, оба были пьяны или же находились под действием запрещенных веществ.

Чем закончился для хулиганов данный перфоманс, не сообщается. В случае установления личностей их должны привлечь к ответственности.

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