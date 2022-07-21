Житель Удмуртии осужден за оскорбление и применение насилия к полицейскому Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии перед судом предстал 43-летний житель села Вавож, обвиняемый в оскорблении представителя власти и применения к нему насилия (ч. 1 ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Как установлено следствием и судом, 26 марта нетрезвый обвиняемый передал управление своим автомобилем знакомому, который, не имея полиса ОСАГО, стал двигаться в темное время суток с выключенными фарами.

Машину остановил инспектор ГИБДД. Во время составления протокола обвиняемый вышел из автомобиля и стал хвататься за форму полицейского, применил к нему физическое насилие и публично оскорбил.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 65 тыс. рублей

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