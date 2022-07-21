Тело утонувшего мужчины нашли в Каме в Сарапуле

Тело неизвестного мужчины обнаружили в реке Кама 20 июля. Фото: пресс-служба СУ СКР по УР

В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели неизвестного мужчины. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону, его тело обнаружили 20 июля в реке Кама у лодочной станции «Наша Гавань» в Сарапуле

«Установлено, что 16 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения купался в реке и утонул», - говорится в сообщении.

В рамках проверки осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Удмуртии осужден за оскорбление и применение насилия к полицейскому

«Сохраняем разумную осторожность»: врач-инфекционист прокомментировал подъем заболеваемости ковидом в Удмуртии

Двор площадью с футбольное поле, вид на лес и ещё 3 причины купить квартиру в ЖК «РЕГАРД»