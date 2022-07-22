34-летний житель Удмуртии жестоко избил своего коллегу и спрятал труп под досками

Находясь в состоянии опьянения, обвиняемый избил собутыльника руками. Фото: архив

Прокуратура поддержало государственное обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя села Вавож. Его признали виновным в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установили, что вечером 17 августа 2021 года мужчина вместе со своим 53-летним коллегой употребляли спиртное в помещении автосервиса.

По пути домой между ними вспыхнул конфликт. Находясь в состоянии опьянения, обвиняемый избил собутыльника руками и ногами, а затем еще и доской. В результате драки, у пострадавшего обнаружены переломы костей и основания черепа. От полученных травм мужчина скончался на месте.

После убийства мужчина спрятал труп под досками, чтобы скрыть свое злодеяние. Но убитого обнаружили прохожие утром следующим утром.

Суд назначил обвиняемому назначено наказание - 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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