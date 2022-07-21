Водитель питбайка получил травмы в столкновении с «Ниссаном» под Ижевском

20 июля на втором километре автодороги Ижевск – Завьялово произошла дорожная авария с участием водителя питбайка. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 20 июля, на втором километре автодороги Ижевск – Завьялово произошла дорожная авария с участием водителя питбайка. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 22:45 20-летний водитель питбайка «KAYO», не имеющий права на управление ТС, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan Skyline под управлением 45-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель питбайка получил травмы, госпитализирован», - сообщили в ведомстве.

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