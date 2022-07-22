В Ижевске раскрыли убийство 23-летней давности

В 1999 году в Ижевске на улице Краева убили мужчину Фото: Амир Закиров

В 1999 году в Ижевске на улице Краева убили мужчину. Найти убийц по горячим следам не удалось, однако спустя 23 года преступление все же раскрыли. Подробности дела «КП–Ижевск» рассказал следователь Первомайского Следственного отдела Следственного комитета России по Удмуртии Илья Ратанов.

Поздним вечером по Краева шел мужчина в тельняшке. Алкоголик, не женат; есть две дочери – но он с ними особо не общается. Минимум социальных связей.

Навстречу алкоголику вышли молодые люди, еще до своего совершеннолетия познавшие вкус ограблений и грабежей (напомним, на дворе конец девяностых). Увидев незнакомца, они решили устроить так называемый «гоп-стоп» – привязаться к нему на пустом месте. Все началось со стандартной в таких случаях фразы «Дай закурить!». Мужчина на это ответил, что в их возрасте обзаводиться вредными привычками еще рано, и поплатился за это жизнью.

Один из парней сзади ударил его металлическим предметом, мужчина скончался на месте. Преступники обчистили карманы, после чего скрылись.

По горячим следам найти убийцу не удалось, однако дело периодически вновь поднимали. В конце концов получилось выйти на друга убийцы. Он дал показания, рассказал, кто и где стоял, как наносили удары. Экспертиза подтвердила, что мужчина не лжет.

Когда начали искать самого убийцу, выяснилось, что к тому времени он уже скончался – в 2015 году его тело нашли на ж/д путях в Можге.

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