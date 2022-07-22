Ушла из жизни заведующая эндокринологическим отделением ГКБ №2 Ижевска Оксана Дунаева

21 июля ушла из жизни заведующая эндокринологическим отделением глазовской ГКБ №2, врач-эндокринолог Оксана Дунаева

Накануне, 21 июля, ушла из жизни заведующая эндокринологическим отделением ижевской городской клинической больницы №2, врач-эндокринолог Оксана Дунаева. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, ей было 43 года.

«Оксана Александровна – профессионал своего дела. При ее непосредственном участии произошли значительные изменения в развитии эндокринологического отделения стационара больницы. Пациенты знали ее как грамотного, чуткого, квалифицированного специалиста», – говорится в некрологе.

Отмечается, что в разгар пандемии коронавируса она не осталась в стороне и вместе со своими коллегами занималась спасением жизней тяжелых пациентов.

Прощание с ней состоится завтра, 23 июля, в 11.00 в соборе Казанской иконы Божьей Матери (улица Карла Маркса, 220).

Редакция «КП-Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Оксаны Александровны.

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