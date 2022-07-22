В Воткинске осудят студентку, выбросившую из окна новорожденного ребенка

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением Фото: Диля Ахмадишина

В Воткинске перед судом предстанет 18-летняя студентка, выбросившая из окна второго этажа общежития новорожденного сына. Как рассказал руководитель Следственного управления СК России по Удмуртии Рустам Тугушев, малыш выжил и сейчас находится в республиканском реабилитационном центре, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Там обычная жизненная ситуация: ей, собственно, ребенок-то и не нужен был. Она проживала в общежитии. Долгое время и сама не подозревала, что у нее наступила беременность. В силу комплекции это еще и внешне не было заметно. Для окружающих это был шок», — пояснил Тугушев.

Отметим, девушка училась на педагога. Психолого-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой.

Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

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