В Глазове прошла проверка радиационного фона после сообщений обеспокоенных граждан

20 июля 2022 года в лаборатории Управления провели дозиметрическое измерение мощности дозы гамма-излучения
В Глазове организовали проверку радиационного фона на территории швейной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.
20 июля 2022 года в лаборатории Управления провели дозиметрическое измерение мощности дозы гамма-излучения на открытой местности вблизи парковки швейной фабрики.
Результаты проверки были следующими: мощность дозы гамма-излучения составила 0,06-0,18 мкЗв/ч, что в пределах естественного радиационного фона. Радиационная обстановка на территории города Глазова стабильная. Превышений гамма-излучений над естественным фоном не обнаружено.
Естественный радиационный фон в Удмуртии характеризуется мощностью дозы гамма-излучения до 0,17 мкЗв/ч. Это значение зафиксировано в результате многолетних наблюдений.
Чрезвычайных ситуаций, связанных с техногенными источниками ионизирующего излучения, не выявлено.
Радиационная обстановка на территории республики в 2022 году по сравнению с предшествующим периодом не изменилась.
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