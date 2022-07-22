На оленеферме под Ижевском выявили нарушения ветеринарного законодательства

На огороженной территории площадью 69,6 га содержится 21 олень, 21 марал, 2 яка, 4 альпаки, 3 овцы, 9 коз и 6 свиней Фото: Архив КП

Животные на оленеферме в Завьяловском районе не привиты от опасных болезней, а сама ферма работает без лицензии. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«По поступившей [от ГУ ветеринарии по республике – прим. ред.] информации установлено, что владелица оленефермы не проводит плановые противоэпизоотические мероприятия по профилактике особо опасных, в том числе общих для человека и животных, болезней. Животные не привиты против бешенства и сибирской язвы, не полностью проведены диагностические исследования на туберкулез и бруцеллез», - говорится в сообщении.

Также установлено, что индивидуальный предприниматель не имеет лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах

При этом на огороженной территории площадью 69,6 га содержится 21 олень, 21 марал, 2 яка, 4 альпаки, 3 овцы, 9 коз и 6 свиней.

Информация о нарушениях поступила в ведомство 18 июля. 20 июля владелице фермы было выдано предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства с требованием провести необходимые противоэпизоотические мероприятия, а также получить лицензию.

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