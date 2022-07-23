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Общество23 июля 2022 10:48

23 июля в Ижевске ограничили движение транспорта по улице Красной

Ограничение будет действовать до 1 августа
Ирина Шутова
Ограничения связаны с ремонтными работами. Фото: архив

Ограничения связаны с ремонтными работами. Фото: архив

С 8 часов утра 23 июля ограничили движение транспорта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба МУП «Ижводоканал». Это связано со строительством водопровода к новому жилищному комплексу, расположенному между улицами Карла Маркса и Красная.

Движение будет ограничено по улице Красной, от улицы Карла Либкнехта до переулка Интернационального. Ограничение продлится до 1 августа.

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