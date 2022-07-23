23 июля в Ижевске ограничили движение транспорта по улице Красной

Ограничения связаны с ремонтными работами. Фото: архив

С 8 часов утра 23 июля ограничили движение транспорта в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба пресс-служба МУП «Ижводоканал». Это связано со строительством водопровода к новому жилищному комплексу, расположенному между улицами Карла Маркса и Красная.

Движение будет ограничено по улице Красной, от улицы Карла Либкнехта до переулка Интернационального. Ограничение продлится до 1 августа.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девушка чуть не утонула на пляже в Глазове 22 июля

Уроженка Сарапула участвует в конкурсе красоты «Мисс Россия – 2022»

В Глазове проверили радиационный фон после сообщения жителей