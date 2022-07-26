На Украине погиб младший сержант из Удмуртии

Фото: глава Глазовского района Вячеслав Сабреков, vk.com/sabrekovvv

Сегодня, 26 июля, в Глазовском районе простились с еще одним уроженцем Удмуртии, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине – младшим сержантом Александром Хохряковым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, младший лейтенант Александр Хохряков представлен к ордену Мужества посмертно», - говорится в сообщении.

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего. Семье оказывается вся необходимая помощь.

Редакция «КП-Ижевск» присоединяется к соболезнованиям.

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