Админа паблика осудили в Удмуртии за эротические фото девушки

Мужчину приговорили к исправительным работам
Фото: Архив КП
В Удмуртии 37-летний житель Сарапульского района осужден за незаконное распространение сведений о частной жизни лица без его согласия (часть 1 статьи 137 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.
Как установлено следствием и судом, мужчина, будучи администратором группы в социальной сети, «в целях повышения популярности сообщества» выложил в нем фотографии 20-летней сарапульчанки, которые ему отправил один из подписчиков.
«В связи с размещением указанных изображений эротического характера, составляющих личную тайну потерпевшей, без ее согласия, осужденный допустил нарушение неприкосновенности частной жизни потерпевшей», - говорится в сообщении ведомства.
Суд приговорил мужчину к 8 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.
Приговор в законную силу не вступил.
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