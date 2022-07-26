Жителей Удмуртии предупредили о грозах с усилением ветра до 20 м/с

Местами по республике ожидаются грозы, при грозе - усиление ветра 15-20 м/с Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайший час местами по Удмуртии ожидаются грозы, сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

«В ближайший час с сохранением днем 26 июля местами по республике ожидаются грозы. При грозе - усиление ветра 15-20 м/с. В отдельных районах - ливни и град», - предупредили в ведомстве.

Жителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок, неукоснительно соблюдать ПДД и требования дорожных знаков, выбирать безопасную скорость движения.

Напомним, для вызова экстренных служб следует звонить по номеру 112.

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