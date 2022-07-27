Жительница Ижевска лишилась почти 80 тысяч рублей, пытаясь купить собаку

Жительница Ижевска лишилась 80 тысяч рублей, пытаясь купить шпица Фото: Сергей ГРАЧЕВ

35-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенников в сети Интернет. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, обратившаяся с заявлением женщина нашла в интернете объявление о продаже собаки породы шпиц за 16 тыс. рублей

После общения с продавцом пострадавшая согласилась на покупку питомца через сервис доставки. Присланная продавцом ссылка вела на хорошо выполненную копию настоящего сайта, перейдя по которой ижевчанка начала оформлять заказ. После необходимых инструкций и списания средств сайт выдал страницу техподдержки и новые инструкции, которые женщина также выполнила введя данные карты.

Все это время с карты продолжали списываться деньги. Их общая сумма составила почти 80 тыс.рублей.

Вскоре продавец перестал выходить на связь, а женщина, поняв что ее обманули, обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по Удмуртской Республике рекомендует гражданам быть осторожными при покупке и продаже товаров в сети интернет.

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