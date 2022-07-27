Рецидивиста в Удмуртии осудили за избиения малолетней дочери сожительницы

Пережитый ужас развил у девочки тяжелое психическое расстройство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Удмуртии перед судом предстал 51-летний ранее судимый житель Вавожского района, обвиняемый по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой психическое расстройство, совершенное в отношении малолетнего (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина более полутора лет наносил систематические побои, а также причинял иные психологические и физические насильственные действия маленькой дочери своей сожительницы.

Пережитый ужас развил у девочки тяжелое психическое расстройство.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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