Удмуртия ожидает поставки назальной вакцины против ковида

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла в 1,5 раза Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав Удмуртии отправил заявку на поставку партии назальной вакцины против коронавируса, сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства региона Эльвира Пинчук.

«Как только появится информация о начале поставок, обязательно сообщим», – написала вице-премьер.

Напомним, за последние две недели заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла в 1,5 раза. Уровень коллективного иммунитета снизился до показателя в 11%.

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