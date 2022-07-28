Удмуртия ожидает поставки назальной вакцины против ковида

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла в 1,5 раза
Фото: Олег ЗОЛОТО
Минздрав Удмуртии отправил заявку на поставку партии назальной вакцины против коронавируса, сообщила в своем телеграм-канале зампред правительства региона Эльвира Пинчук.
«Как только появится информация о начале поставок, обязательно сообщим», – написала вице-премьер.
Напомним, за последние две недели заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла в 1,5 раза. Уровень коллективного иммунитета снизился до показателя в 11%.
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