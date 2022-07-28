Жителей Удмуртии предупредили о высокой пожароопасности лесов до 1 августа

С 28 июля до 1 августа в Удмуртии местами ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класса
Фото: Архив КП
С 28 июля до 1 августа в Удмуртии местами ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класса. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.
В лесах запрещается жечь костры, бросать мусор, оставлять горючие предметы и вещества, выполнять пожароопасные работы. Охотникам запрещено применять пыжи из горючих или тлеющих материалов.
«Если стали очевидцем пожара, немедленно звоните по номеру 112», - призвали в ведомстве.
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