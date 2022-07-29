4 дороги отремонтируют в Ленинском районе Ижевска в 2022 году

28 июля Олег Бекмеметьев в рамках проекта «Пешком по Ижевску» прошел по Ленинскому району, Фото: пресс-служба администрации Ижевска

28 июля глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев в рамках проекта «Пешком по Ижевску» прошел по Ленинскому району, посетив микрорайоны Татар-базара, Малиновой горы, гор. Строителей и пос. Машиностроителей. Как сообщает пресс-служба администрации города, маршрут был составлен по обращениям граждан, общественников и представителей администрации района.

В частности, градоначальник побывал на улице Ярославского, которую в следующем году будут ремонтировать по нацпроекту. Здесь планируют заменить асфальт, установить освещение и проложить тротуары. Сейчас в проектную документацию включен лишь участок от улицы Оружейника Драгунова до улицы Александровской, однако было предложено включить в проект и пер. Стальной, соединяющий улицу Ярославского с улицей Областной. Глава города согласился с этим предложением и заявил, что эти работы будут включены в смету.

«Только в этом году в районе ремонтируем 4 дороги, а всего за последние 5 лет в районе отремонтированы 27 дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 16 тротуаров - по программе «Пешеходный Ижевск»», - подчеркнул градоначальник.

У жителей района возникли вопросы по поводу приостановки ремонта улицы Новой. Представитель Службы благоустройства и дорожного хозяйства пояснил, что это связано с ремонтом коммуникаций на одном из участков. Как только сотрудники «Ижводоканала» закончат земляные работы, дорожники вернутся на объект. Также по нацпроекту запланирован ремонт тротуара вдоль домов №№ 112, 110, 108 пос. Машиностроителей и Центра профподготовки МВД. Кроме того, Олег Бекмеметьев поручил до начала учебного года отремонтировать территорию около молодежного центра «Точка».

Также к 1 сентября отремонтируют дорогу к школе №60 на Малиновой горе, на которую неоднократно жаловались жители. Средства на ремонт направлены из городского бюджета, работы уже начались.

По просьбе директора школы № 60 Людмилы Кунаевой также будет проведена ревизия наружного освещения на этом на этом участке, чтобы дорога в школу стала комфортной и безопасной.

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