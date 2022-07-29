Власти Удмуртии расторгли контракт на строительство нового корпуса тубдиспансера в Ижевске

Фото: Ярослав Семенов, vk.com (март 2021 г.)

Власти Удмуртии приняли решение расторгнуть контракт на строительство нового корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы, чтобы отразить новые цены в текущих условиях. Об этом на брифинге 28 июля сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Можно было бы настаивать на изменении контракта в этих условиях, однако экономическая ситуация изменилась настолько, что это практически невозможно», - заявил он.

По словам и.о. министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртии Ришата Ибрагимова, уже подготовлены изменения в проектно-сметную документацию. Техническая часть и смета направлены на Главгосэкспертизу в Казань.

«Мы планируем выйти из экспертизы в конце августа-начале сентября. И после того, как будут заключены Главгосэкспертизы, мы объявим о завершении работ. Планируем сдать объект в эксплуатацию в конце 2023 года», - отметил Ибрагимов.

Напомним, в 2017 году проект строительства нового корпуса тубдиспансера был поддержан Минздравом России, тогда стоимость работ оценивалась в 800 млн рублей. В конце 2018 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что республика рассчитывает получить на строительство объекта 1 млрд рублей.

В 2019 году был определен подрядчик и заключен контракт на 984,6 млн рублей. Тубдиспансер планировали достроить к осени 2021 года. Однако в сентябре 2021 года появилась информация, что Удмуртия получит на завершение строительства еще 164 млн рублей. Сроки завершения работ сдвинули на 2022 год.

В октябре 2021 года Арбитражный суд Удмуртии признал незаконным дополнительное соглашение к контракту, по которому подрядчик получил аванс до даты передачи заказчику результатов выполненных работ. В начале марта УФАС по республике отказало Управлению капитального строительства Правительства региона в требовании о включении подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков.

В середине мая зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что объект планируют сдать в первом квартале 2023 года.

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