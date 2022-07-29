Реконструкция Театра юного зрителя в Ижевске завершена на 47%

Реконструкция стартовала в мае 2020 года. Фото: Ярослав Семенов, vk.com/semenov_yaroslav78

В Ижевске продолжается реконструкция Театра юного зрителя. Как сообщил в ходе брифинга председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, работы завершены уже на 47%.

По его словам, осталось проложить кабельные линии и установить силовое электрооборудование.

«Здесь мы рисков не видим, объект очень значимый», - подчеркнул Семенов.

Напомним, ТЮЗ расположится в здании Русского драматического театра (бывший ДК «Ижмаш»). Реконструкция стартовала в мае 2020 года. В обновленном театре будет большой зал на 170 мест, современная светотехника и звуковое оборудование, а также уникальная сцена-трансформер, оборудованная радиоуправляемыми передвижными площадками.

В начале июля глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что завершить работы по реконструкции Театра юного зрителя планируют в ноябре текущего года.

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