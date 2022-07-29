Музей арестантского быта в Удмуртии попал в телеграм-канал Ксении Собчак

Помимо прочего, в музее можно примерить кандалы и робу а также полежать на нарах Фото: Алена Селезнева

Музей «Этапный путь» в Удмуртии привлек внимание известной журналистки и светской львицы Ксении Собчак. Пост о региональном туристическом портале, который «предлагает путешественникам познакомиться с достопримечательностями республики, а также знакомит с местами отдыха и местным общепитом», появился в ее телеграм-канале «Кровавая барыня».

«В Удмуртии туристам предлагают попробовать арестантскую кашу, примерить кандалы и робу, а также полежать на нарах», - написала она.

Музей располагается в деревне Бачкеево Игринского района Удмуртии, через которую проходил Сибирский тракт. Среди известных арестантов - Александр Радищев, Александр Герцен и Федор Достоевский.

На публикацию Собчак отреагировал первый зампред правительства республики Константин Сунцов. Он поблагодарил ее за бесплатную рекламу и пригласил «посмотреть все воочию».

«Трансфер, проживание и питание за мой счет», - написал Сунцов в своем телеграм-канале.

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