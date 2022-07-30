Теплый день без осадков ожидается в Ижевске 30 июля

Днем 30 июля в Ижевске воздух прогреется до 26-28°С Фото: Архив КП

Днем 30 июля в Ижевске воздух прогреется до 26-28°С, сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Осадков не ожидается. На небе переменная облачность. Ветер восточный, 6-11 м/с.

«В период с 28 июля по 01 августа 2022 г. на территории Удмуртской Республики местами ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников 4 класс», - напомнили в региональном гидрометцентре.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 62%, днем 38%, вечером 61%. Магнитное поле спокойное.

О погоде на выходные мы рассказывали здесь.

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