Жителя Ижевска осудили за изготовление поддельных медкнижек

28-летний житель Ижевска предстал перед судом по обвинению в подделке документов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

28-летний житель Ижевска предстал перед судом по обвинению в подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в декабре прошлого года мужчина изготовил поддельные личные медицинские книжки для двух женщин. В книжки он вклеил их фотографии и указал заведомо ложные сведения о прохождении медкомиссии, проставил оттиски печати органа санитарно-эпидемиологического надзора, голограммы, подписи и штампы с датами, отметки о профилактических прививках.

«Указанные медицинские книжки подсудимый сбыл за 4 000 рублей», - говорится в сообщении.

Факт подделки документов был выявлен в ходе проверки исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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