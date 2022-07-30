Жителя Ижевска осудили за изготовление поддельных медкнижек

28-летний житель Ижевска предстал перед судом по обвинению в подделке документов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
28-летний житель Ижевска предстал перед судом по обвинению в подделке документов (часть 1 статьи 327 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в декабре прошлого года мужчина изготовил поддельные личные медицинские книжки для двух женщин. В книжки он вклеил их фотографии и указал заведомо ложные сведения о прохождении медкомиссии, проставил оттиски печати органа санитарно-эпидемиологического надзора, голограммы, подписи и штампы с датами, отметки о профилактических прививках.
«Указанные медицинские книжки подсудимый сбыл за 4 000 рублей», - говорится в сообщении.
Факт подделки документов был выявлен в ходе проверки исполнения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
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